Carlos Villarreal Pérez arranca recarpeteo en la calle Itzcóatl

Con una inversión de 1.2 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez arrancó los trabajos de recarpeteo de la calle Itzcóatl, en la colonia Deportivo.

La obra contempla 272 metros lineales, en el tramo comprendido entre las calles Cuauhtémoc y Moctezuma, y se estima concluir en aproximadamente tres semanas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, explicó que los trabajos iniciarán con el fresado del pavimento dañado, seguido del barrido y limpieza, la aplicación de emulsión asfáltica y, finalmente, la colocación de la nueva carpeta.

Villarreal Pérez señaló que los recursos corresponden a un programa estatal de obras sociales y destacó que el municipio dará seguimiento a los trabajos para recibir la obra conforme a lo establecido.

El alcalde explicó que existe desabasto de asfalto en la zona norte del país, por lo que los constructores deben trasladar el material desde otras regiones, situación que ha retrasado algunas obras de recarpeteo y pavimentación.

Valenciana pidió a los vecinos su colaboración durante los trabajos y evitar derrames de agua, al señalar que este es uno de los principales factores que dañan el asfalto.