Federico Fernández presenta conferencia sobre seguridad en Coahuila

A invitación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, presentó la conferencia "A Coahuila lo Cuidamos Todos", la cual habla de la prevención del delito, así como de vivir libre de las adicciones.

¿Qué temas se abordaron en la conferencia?

El Fiscal General señaló que desde la Mesa de Seguridad Estatal que coordina el Gobernador Manolo Jiménez Salinas se habló de la importancia de mantener contacto con universidades y centros educativos de media superior para hablar de seguridad, así como procuración de justicia buscando un acercamiento con la comunidad universitaria.

Fernández Montañez ante los medios de comunicación señaló el factor de hablar sobre los mitos y realidades sobre la seguridad pública a través de una plática muy dinámica.

Detalles sobre la participación de la comunidad universitaria

En una charla que tuvo preguntas y respuestas tanto con los alumnos como el personal docente, presenciaron casos los cuales les ayudará a tomar decisiones en su día a día.

Con la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ubicada en el municipio de Nava, son 10 los centros educativos que han contado con la conferencia.

La bienvenida corrió a cargo de la Rectora María Esperanza Chapa García, quien entregó un reconocimiento al Fiscal General por su compromiso no sólo a la seguridad y procuración de justicia de la entidad, sino buscando una sinergia con los jóvenes.

Acciones del Fiscal General en la prevención del delito

Rigoberto Raúl Rodríguez, Delegado Regional de la FGE; así como Jordan Espino, comandante regional de la Policía Estatal y Gabriela Franyutti, Sub Secretaría de Proximidad Social de la SSP acompañaron al titular de la Fiscalía General del Estado.