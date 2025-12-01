Ballet El Cascanueces se presenta en Saltillo: funciones en diciembre

SALTILLO, COAHUILA.– La Escuela de Danza del Estado de Coahuila (EDEC) presentará este sábado 13 de diciembre de 2025 el tradicional ballet "El Cascanueces", una de las piezas clave en la formación artística de su alumnado. La puesta en escena llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con dos funciones, a las 17:00 y 20:00 horas.

La obra, considerada un referente de la temporada navideña, permitirá a los estudiantes mostrar su avance técnico y expresivo en un montaje que combina música, fantasía y disciplina escénica.

Se informó que esta puesta la producción está diseñada para acercar al público a una experiencia completa, donde cada detalle vestuario, iluminación y coreografía ha sido preparado para destacar el talento local.

El acceso tendrá un costo de donativo de 100 pesos, con boletos disponibles en la entrada del teatro o en las instalaciones de la EDEC, ubicadas en la calle Juárez 361 de la Zona Centro. La organización invitó a las familias saltillenses a disfrutar este espectáculo que año con año reúne a espectadores de todas las edades.

Con esta presentación, se informó que la EDEC refuerza su compromiso con la formación profesional de nuevos bailarines y con la promoción de actividades artísticas que fortalecen la identidad cultural de la ciudad.