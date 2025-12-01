Estudiantes de UPRA brillan en FEMECI 2025 Coahuila con proyectos innovadores

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Estudiantes de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) sobresalieron en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) 2025 al presentar proyectos innovadores enfocados en soluciones tecnológicas y sustentables. La participación de la institución logró posicionarse entre las mejores del certamen nacional.

Los alumnos compitieron con tres propuestas: "Desarrollo de Nano y Microfibras de Almidón con electrohilado con potenciales aplicaciones biomédicas", "Safevalve: Sistema Automatizado de cierre de válvulas inteligente para detección de fugas de gas y agua" y "Dron acuático de visión artificial para monitoreo y recolección de residuos". Cada uno de los trabajos llamó la atención por su potencial de impacto en distintos sectores.

Proyectos premiados en FEMECI 2025 Coahuila

Durante la premiación, el proyecto "Dron acuático de visión artificial para monitoreo y recolección de residuos" obtuvo el primer lugar en la categoría de Ingeniería, mientras que "Safevalve" alcanzó el tercer lugar en la misma categoría, consolidando así el talento y la competitividad de los jóvenes universitarios.

Reconocimiento a estudiantes y docentes de UPRA

Ante esto, la UPRA reconoció la dedicación de sus estudiantes y el acompañamiento académico de los docentes asesores: los doctores Sergio Mancillas, Esteban Guerra y César Parga. La institución destacó que estos resultados reflejan el compromiso de su comunidad por impulsar la innovación y desarrollar soluciones a problemas reales.