Fiscal garantiza seguridad en carretera Ribereña pese a recientes enfrentamientos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, aseguró que actualmente es "absolutamente seguro" viajar por la carretera Ribereña número dos, en el tramo Piedras Negras–Nuevo Laredo, pese a los enfrentamientos recientes registrados en zonas rurales del norte de Coahuila.

El funcionario precisó que los hechos violentos no han ocurrido sobre la vía ni en zonas urbanas, sino en brechas y áreas apartadas, por lo que los automovilistas y transportistas pueden circular con confianza.

"Nosotros seguiremos realizando operativos y reforzando la vigilancia en este punto de la región. Ahora lo haremos no solo por tierra, sino también por aire. El gobernador del Estado, Manolo Jiménez, ha destinado dos unidades aéreas para mantener presencia en el área de los enfrentamientos y detectar a este grupo criminal que ha provocado los hechos violentos", indicó Fernández Montañez.

El fiscal reiteró que, por el momento, no existe riesgo para quienes transitan por la carretera Ribereña, y subrayó que las fuerzas estatales mantendrán una presencia permanente para garantizar la seguridad en toda la región fronteriza.