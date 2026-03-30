Federico Fernández Montañez informa sobre cateo en Piedras Negras y recuperación de inmueble

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que el domingo 20 de marzo la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizó un cateo autorizado por el juez de control en un bien inmueble ubicado en el municipio de Piedras Negras, el cual es señalado como objeto de delito.

El cateo fue realizado conforme a los protocolos establecidos, sin utilizar violencia ni armas.

Dentro del inmueble se encontraban 15 personas, todas mayores de edad, quienes recibieron la invitación de ser trasladadas a un hotel de la ciudad.

Se descarta que dentro del inmueble hubiera personas con discapacidad física.

El inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado mientras se resolvía su situación legal.

El jueves 25 de marzo se ordenó, en audiencia, la restitución del inmueble al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Coahuila), el cual ese mismo día podía tomar posesión.

El inmueble, denominado Albergue Deportivo Cultural, se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Unidad Deportiva, en la colonia Colinas del municipio de Piedras Negras.

La acción de aseguramiento deriva de una investigación en la que se destaca que personal que se ostentó como del Ayuntamiento de Piedras Negras, por propia autoridad y sin seguir el debido proceso, se apoderó de un inmueble que estaba siendo utilizado por el DIF Estatal en sus acciones de beneficio colectivo para la ciudadanía.