Colapso de drenaje en Ramos Arizpe afecta a familias cercanas

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Habitantes del sector ubicado en el cruce del boulevard Escorial y boulevard Antonio Flores Castro denunciaron un severo problema de drenaje sanitario que ha derivado en la acumulación de aguas negras en la zona.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el sistema de drenaje colapsó por completo, lo que provocó la formación de una extensa laguna de aguas residuales que continúa expandiéndose, afectando el terreno y generando un foco de infección para las familias cercanas.

Los vecinos señalaron que, además de los olores fétidos que predominan en el área, existe un riesgo latente para la salud, especialmente para niños y adultos mayores, quienes podrían desarrollar enfermedades si la situación no es atendida con prontitud.

Asimismo, manifestaron su inconformidad ante la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales, ya que hasta el momento no se ha brindado una solución a un problema que, aseguran, ha rebasado cualquier límite.

Ante este panorama, los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades para intervenir de manera inmediata y evitar consecuencias mayores, al tiempo que exigieron acciones concretas para resolver la problemática.