Saltillo mejora su infraestructura con nuevo puente peatonal

SALTILLO, COAHUILA.- Con una inversión de 2.6 millones de pesos, el Municipio de Saltillo inició la construcción de un puente peatonal sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la calle Jesús Berlanga, en respuesta a una demanda ciudadana para reducir riesgos viales en el sur de la ciudad.

La obra, impulsada por el alcalde Javier Díaz González, busca beneficiar de manera directa a más de 15 mil habitantes de diversas colonias y atender un punto considerado de alta peligrosidad para peatones.

El proyecto contempla una estructura de 80 metros de longitud total —incluyendo rampas— y 40 metros de cruce efectivo, con capacidad para soportar un flujo de entre 18 mil y 25 mil peatones por hora.

Autoridades municipales señalaron que la ubicación fue definida tras estudios técnicos y sondeos en la zona, con el fin de garantizar su viabilidad y mayor impacto en movilidad y seguridad.

En el sector ya se habían realizado adecuaciones viales previas en el cruce con el bulevar Antonio Cárdenas.

Funcionarios estatales y municipales destacaron la obra como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana en el sur de la ciudad, mientras que vecinos señalaron que el puente reducirá significativamente el riesgo al cruzar una de las vialidades con mayor flujo vehicular.