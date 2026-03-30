Coahuila contará con 10 mil elementos de seguridad para vacaciones de Semana Santa

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias a la coordinación permanente en materia de seguridad entre las policías estatales, municipales, las fiscalías, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, en este periodo vacacional de Semana Santa serán 10 mil los elementos que cuidarán Coahuila, a sus habitantes y visitantes.

"En esta Semana Santa podemos turistear en el estado más seguro gracias a la coordinación entre todas las instituciones de seguridad que se desplegarán en toda la entidad; invitamos a nuestra gente que conozca todos los atractivos que ofrece este gran estado", mencionó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Destacó que el clima de paz y de tranquilidad que se vive en todas las regiones de la entidad, es gracias al trabajo en equipo de todas y todos, trabajo que ha dado como resultado que Coahuila sea el estado más seguro del norte del país, y el segundo más seguro de México; que Coahuila tenga la frontera más segura del país, con Piedras Negras y Acuña; y la capital más segura de todos los estados, con Saltillo; además de que Torreón está entre las ciudades más seguras en general, y es la más segura de La Laguna.

"La seguridad es nuestra principal prioridad, ya que sin ella no podríamos garantizar un periodo vacacional en completa tranquilidad a las y los coahuilenses, así como a los visitantes, y que con ello se genere derrama económica en nuestros Pueblos Mágicos, sitios turísticos y de interés, y que se fortalezca la economía de las familias", comentó.

Recordó que en su administración se han invertido miles de millones de pesos para fortalecer el blindaje de Coahuila con equipo, armamento, patrullas, capacitación, la construcción y rehabilitación de 18 cuarteles para la policía estatal, el ejército y la Marina; así como para la construcción de arcos de seguridad carreteros.

"Nuestras carreteras son seguras, así que invitamos a las y los coahuilenses, así como a los visitantes, a turistear por Coahuila", señaló Jiménez Salinas.

En operativos que se pusieron en marcha hace varios días para cuidar esta Semana Santa, la Policía Estatal y la Policía de Acción y Reacción (PAR) vigilarán brechas y comunidades rurales, con el objetivo de mantener la paz y tranquilidad de las y los coahuilenses.

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez, señaló que los elementos serán apoyados tecnológicamente desde el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) desde donde se coordina a los C2 municipales.

Mientras que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policías Municipales y fuerzas federales como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México recorrerán comunidades y carreteras de los 38 municipios de nuestro estado.