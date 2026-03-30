Funcionarios de Coahuila piden licencia para participar en comicios de junio

SALTILLO, COAH.- La diputada local del PRI, Guadalupe Oyervides, informó que la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado ha recibido un total de 18 solicitudes de licencia por parte de funcionarios públicos provenientes de distintos municipios de Coahuila. La mayoría de estas solicitudes corresponde a regidoras y regidores que buscan separarse de sus cargos por un periodo mayor a 15 días.

De acuerdo con la legisladora, estas peticiones responden al interés de los funcionarios por participar en los comicios que se celebrarán en el mes de junio, en los cuales se llevará a cabo la renovación del Congreso local.

Este proceso electoral ha comenzado a generar movimientos al interior de las administraciones municipales, donde varios integrantes de los cabildos han optado por solicitar licencia para contender por un cargo de elección popular.

Oyervides explicó que, ante este escenario, es responsabilidad del Congreso del Estado analizar cada uno de los expedientes recibidos. Dicho análisis contempla la revisión detallada de la documentación presentada por los solicitantes, así como la verificación de que cumplan con los requisitos legales establecidos para poder separarse temporalmente de sus funciones.

Asimismo, destacó que el proceso se encuentra actualmente en una etapa de revisión minuciosa por parte de la Comisión de Gobernación. Una vez concluida esta fase, el Congreso estará en condiciones de avanzar con los trámites correspondientes para determinar la procedencia de cada una de las solicitudes.

La diputada subrayó la importancia de llevar a cabo este procedimiento con apego a la legalidad y transparencia, dado el contexto electoral en el que se desarrolla. Añadió que el objetivo es garantizar que todos los movimientos de funcionarios públicos se realicen conforme a la normativa vigente, evitando así posibles irregularidades durante el proceso electoral.

Finalmente, Oyervides reiteró que en los próximos días se espera que el Congreso del Estado emita resoluciones respecto a estas solicitudes, lo que permitirá a los aspirantes definir su participación en la contienda electoral y continuar con el desarrollo del proceso democrático en Coahuila.