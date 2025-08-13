Fiscalía de Nuevo León investiga fallecimiento en consultorio médico

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró y ejecutó un cateo en el Centro Médico de Especialistas, ubicado en la colonia Obispado, tras la muerte de una joven saltillense ocurrida durante un procedimiento de cirugía estética.

El operativo busca obtener datos de prueba y verificar la operación del consultorio donde se realizó la intervención.

De acuerdo con reportes periodísticos, la víctima identificada como Jaqueline "N", de 25 años, falleció la noche del martes mientras era intervenida en el edificio médico referido.

Las causas precisas se determinarán con la autopsia y peritajes en curso. No hay personas detenidas hasta el momento.

El fiscal estatal señaló que la diligencia ministerial tiene el objetivo de recabar indicios que permitan esclarecer los hechos y definir si existió negligencia médica o responsabilidades penales relacionadas con el procedimiento. Trascendió que el personal de Salud estatal participó en la revisión del consultorio.

En el perímetro del inmueble, elementos de la Policía de Monterrey mantienen vigilancia y control de accesos, mientras agentes ministeriales realizan las actuaciones al interior.

La zona comprende los alrededores de calle Hidalgo y la avenida Constitución, en el sector Obispado.