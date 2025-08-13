Comité Municipal del PRI promueve convivencia en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con la finalidad de brindar momentos de sana convivencia y entretenimiento a las familias de los distintos sectores de la ciudad, el Comité Municipal del PRI en Sabinas realizó una nueva edición de CinePRI en tu Colonia, teniendo como sede la plaza de la colonia Jorge B. Cuéllar, en el cruce de las calles Libertad y Nicolás Bravo.

El evento estuvo encabezado por el presidente del Comité Municipal, Dr. David Mussi Garza, y el delegado en la Región Carbonífera, Mtro. Francisco Tobías Hernández. También participaron regidores y funcionarios priístas, quienes convivieron y dialogaron con las familias asistentes.

Los presentes disfrutaron de una proyección cinematográfica en compañía de las tradicionales palomitas y refrescantes aguas frescas, todo en un ambiente de alegría y armonía familiar.

Durante su mensaje, el Dr. David Mussi Garza expresó: "Ver a las familias reunidas, a los niños disfrutando y compartiendo sonrisas, nos recuerda que nuestra labor es servir a la gente. Estas actividades son una manera de agradecer la confianza y estrechar lazos con nuestra comunidad, siempre pensando en el bienestar de todos los sabinenses."

Por su parte, el Mtro. Francisco Tobías Hernández destacó: "Eventos como este nos permiten acercarnos a la gente, escuchar sus necesidades y compartir un momento de alegría en familia. Nuestro compromiso como partido va más allá de la política: queremos ser un aliado cercano a cada colonia, fomentando la unidad y el bienestar de Sabinas."

CinePRI en tu Colonia es parte de las acciones que impulsa el PRI Sabinas para fortalecer el tejido social, promoviendo espacios de recreación y convivencia. Estas funciones continuarán llevándose a diferentes colonias del municipio, con el objetivo de llevar diversión y cercanía a más familias sabinenses.