Fiscalía General del Estado y Policía Estatal detienen a individuos en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.- En un operativo conjunto entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Estatal, fueron detenidos dos hombres en el municipio de Múzquiz, Coahuila, por presuntas amenazas a la autoridad. La acción se llevó a cabo tras una orden de cateo autorizada por un juez de control, a solicitud de la Fiscalía General del Estado.

El cateo se efectuó en la colonia La Piedra, donde las autoridades localizaron una bolsa con aproximadamente 30 gramos de material granulado, con características similares a la metanfetamina. Este hallazgo se suma a las acusaciones por amenazas, lo que agrava la situación legal de los detenidos.

Los individuos fueron identificados como José "N", de 52 años, y Ángel "N", de 20 años. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público local, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades no han revelado más detalles sobre el contexto de las amenazas ni el destino de la sustancia asegurada.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública reiteraron su compromiso con la seguridad de los ciudadanos, destacando que este tipo de acciones forman parte de la estrategia "Coahuila Seguro", enfocada en combatir el crimen y garantizar el orden público.

Con este operativo, las autoridades estatales buscan enviar un mensaje claro sobre la cero tolerancia ante conductas que atenten contra la integridad de los servidores públicos y la paz social. Se espera que en los próximos días se den a conocer más avances sobre el caso.