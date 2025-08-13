Compromiso de la alcaldesa de Múzquiz, Coahuila, con la ciudadanía

Múzquiz, Coah. - La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, visitó a las y los vecinos de las colonias El Paraíso, Del Sol y Occidental, con quienes sostuvo un diálogo cercano para escuchar sus necesidades y compartir los programas y acciones que próximamente se implementarán en beneficio del desarrollo del municipio.

Una de las peticiones más solicitadas por los ciudadanos es la mejora de vialidades y seguridad.

"En Múzquiz trabajamos con la gente y para la gente", reiteró la alcaldesa, al tiempo que anunció el envío de maquinaria para mejorar las vialidades de estas colonias, dando solución a una problemática que por años ha afectado a las y los habitantes.

En este recorrido, la presidenta municipal estuvo acompañada por el delegado municipal de mejora, Jesús Guerrero García, refrendando así el compromiso de atender de manera directa a la ciudadanía y llevar resultados a cada sector del municipio.