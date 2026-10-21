Senador Gabriel Elizondo Pérez destaca la importancia del federalismo en Coahuila

Ciudad de México.- El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, encabezó la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Federalismo del Senado de la República, en su calidad de presidente, donde destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Asimismo, reconoció el legado de Miguel Ángel Riquelme Solís, quien anteriormente presidió esta comisión, y aseguró que dará continuidad al trabajo realizado, con compromiso y honestidad, siguiendo una visión de colaboración como la que se impulsa en Coahuila junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Aquí no hay distinción de colores ni sabores; aquí está primero nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos", expresó Elizondo Pérez, al señalar que el federalismo debe fortalecerse mediante el diálogo, los acuerdos y el trabajo en equipo, para sumar esfuerzos en beneficio de Coahuila y México.

Durante la reunión se aprobó la realización de un foro federalista en Coahuila, cuya fecha está pendiente de definirse, con la participación de gobernadores, alcaldes y legisladores. Este encuentro buscará fortalecer el diálogo, sumar y compartir ideas de buenas prácticas. Además, se abordó el informe anual de actividades de la comisión.

Finalmente, las y los integrantes de la comisión reconocerán a Miguel Ramos Arizpe, considerado el Padre del Federalismo Mexicano, mediante la inscripción de su nombre con letras de oro en el Muro de Honor del Senado de la República, en una sesión solemne.

"Rendir homenaje a Miguel Ramos Arizpe es reconocer la evolución histórica del federalismo mexicano y refrendar la importancia de mantener viva una de las bases fundamentales de la República", destacó el senador.