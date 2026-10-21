Más de 65 familias en Sabinas reciben cemento

SABINAS, COAH.- La coordinadora municipal de Mejora Coahuila, la licenciada Claudia Garza Iribarren, informó que esta mañana se realizó la entrega de material para construcción del programa Mejora tu Casa, acción implementada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Señaló que en esta ocasión se recibieron más de 750 bultos de cemento que benefician a por lo menos 65 familias del municipio, como parte de los programas de apoyo a la economía familiar.

Indicó que el beneficio está abierto a toda la ciudadanía, pues las oficinas de Mejora se encuentran en la calle Zaragoza y operan de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, a donde pueden acudir a realizar su pago y registro.

Precisó que el costo del bulto de cemento Monterrey es de 240 pesos, un precio accesible con el que las familias se ahorran alrededor de 500 pesos por paquete completo, con un límite de 10 bultos por familia para llegar a más hogares.

Añadió que la próxima semana continuarán las entregas en Nueva Barroterán con dos tráileres más, por lo que invitó a la población a mantenerse atenta a los puntos de distribución que se darán a conocer oportunamente.

Finalmente anunció que el próximo lunes arranca el programa alimentario de leche y huevo con el que se beneficiará a más de 10 mil familias en Sabinas y a más de 35 mil familias en la Región Carbonífera.