Más de 70 mujeres participan en evento en Sabinas

SABINAS, Coah.- Con la participación de más de 70 mujeres, la Fundación “Bravitos de Corazón” realizó el evento “De Corazón por Ti, por Mí y por Todas”, como parte de las actividades del mes rosa, enfocado en la prevención contra el cáncer de mama, la concientización y el acompañamiento a las mujeres guerreras.

Claudia Andrade, presidenta de la fundación, encabezó la actividad, que contó con la presencia de la coordinadora regional del DIF, Laura Luz Pérez Castro; la diputada electa Claudia Garza Iribarren y el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán.

Andrade Bernal reconoció el respaldo de su equipo de colaboradores al señalar que su participación fue fundamental para hacer posible el evento, en el que se ofrecieron servicios de maquillaje, spa y un set fotográfico para las asistentes.

“Hoy es un día donde no vamos a hablar de lo que están pasando, de lo que pasaron, es simplemente decirles aquí estamos, es hacer concientización y decir, estamos muchas detrás de ti que podemos luchar juntas y saber que sí se puede salir adelante”, expresó.

La presidenta de la fundación destacó que la jornada se convirtió en un espacio de convivencia y reconocimiento para las mujeres, a quienes brindaron atención y diversos presentes.

Asimismo, agradeció a la “Fundación Abrázate con Amor”, de Saltillo, Coahuila, por impulsar el proyecto, que se realizó en su primera edición aquí en Sabinas.

Finalmente, informó que se inscribieron más de 70 mujeres y que todas recibieron atención durante la actividad, en la que participaron grupos de estilistas, integrantes del equipo del DIF Coahuila y personal de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC).