Senador Gabriel Elizondo Pérez presenta iniciativa en Coahuila

Torreón, Coah.- Para proteger a los sectores productivos y evitar afectaciones a quienes trabajan de manera legal, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, presentó una iniciativa para reformar la legislación en materia de hidrocarburos y establecer reglas claras para el traslado de combustible destinado al abastecimiento de maquinaria y equipo de trabajo.

Así lo explicó en entrevista en Torreón, donde acompañó al alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís en el arranque de acciones de pavimentación y drenaje. El legislador señaló que la propuesta surgió de las inquietudes que le compartieron integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) durante una reunión realizada en días pasados. Los empresarios plantearon las dificultades para abastecer maquinaria en obras alejadas de las estaciones de servicio, lo que genera costos adicionales y retrasos.

"Esta iniciativa la presentamos con mucha responsabilidad, porque sabemos que hay empresarios y trabajadores que necesitan trasladar combustible para abastecer su maquinaria. Lo que buscamos es que existan reglas claras para que puedan acreditar que lo adquirieron legalmente, mediante una factura u otros medios de prueba permitidos por la ley, y trasladarlo para abastecer sus propios equipos de trabajo, sin comercializarlo y cumpliendo con las medidas de seguridad correspondientes", señaló Gabriel Elizondo Pérez.

Precisó que la iniciativa propone establecer un régimen simplificado y proporcional que permita a constructores, agricultores y ganaderos trasladar combustible adquirido legalmente para sus propias actividades productivas, con requisitos de registro, límites de volumen y medidas de seguridad que deberá establecer la Comisión Nacional de Energía, sin que esta actividad se considere transporte o distribución comercial sujetos a permiso cuando se cumplan las condiciones previstas.

El senador destacó que esta propuesta busca proteger el empleo y la actividad económica, en respaldo al desarrollo de Coahuila que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Asimismo, reiteró que combatir el robo de combustible es fundamental, pero que las medidas de vigilancia deben distinguir las actividades ilícitas del trabajo legítimo de quienes diariamente contribuyen al crecimiento del estado.