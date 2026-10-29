Lanzan en Múzquiz programa de Prevención del Delito y Acoso Escolar

MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fomentar la conciencia, la prevención y la participación de las instituciones educativas en temas fundamentales para el bienestar de niñas, niños y jóvenes, se puso en marcha el programa Prevención del Delito y Acoso Escolar en instituciones educativas de esta ciudad.

La actividad se realizó en la Escuela Secundaria General "General Lucio Blanco" con la presencia de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz, el delegado regional de la Fiscalía General del Estado en la Carbonífera, licenciado Diego Saúl Garduño Guzmán, y directivos escolares, siendo la anfitriona la directora del plantel, maestra Gehiner Hernández Roque.

En representación de la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, participó la licenciada Zuleika Galindo Hurtado, titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en representación de la licenciada Gabriela García.

Durante la explicación del proyecto, Zuleika Galindo informó que el programa contempla pláticas directas con jóvenes y adolescentes en las escuelas que visitarán en este municipio, para escuchar a los estudiantes y trabajar con ellos de manera preventiva.

Señaló que la intervención estará a cargo de personal capacitado con 12 años de experiencia en proyectos estratégicos de la Subsecretaría a nivel estatal.

Destacó que la Dirección de Prevención Social trabaja de la mano con instituciones de todo el estado y agradeció la apertura de las escuelas para implementar estas acciones, al subrayar que la prevención del acoso y las adicciones es una preocupación prioritaria que requiere trabajo conjunto entre seguridad, procuración de justicia, autoridades educativas y docentes.

También asistieron la subdirectora del turno matutino, ingeniera Sara Elia Cuéllar Fuentes; la jefa de enseñanza de la Supervisión 302, profesora Karina Alejandra Garza, y representantes sindicales de la Sección Quinta.