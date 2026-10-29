Mujer denuncia atención deficiente en IMSS de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Identificada con el nombre de Verónica N., una mujer que permanecía hospitalizada en el segundo piso de la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró salir del nosocomio con bata y suero en mano tras inconformarse por la pésima atención recibida.

Mediante un video difundido en redes sociales, la paciente dijo que llevaba cinco días internada y presentaba un nivel de hemoglobina de 5.4.

Ante esta situación y sumamente inconforme, anunció que acudiría ante el Ministerio Público para denunciar la negligencia médica.

Dijo que cuando subió al elevador fue interceptada por una enfermera que le preguntó hacia dónde se dirigía. La paciente respondió que acudiría al Ministerio Público para levantar un acta, por lo que continuó su recorrido hasta la planta baja.

Al llegar al acceso principal, elementos de seguridad del IMSS intentaron impedir que la mujer abandonara las instalaciones; sin embargo, la paciente comenzó a gritar y forcejear, hasta que finalmente consiguió salir del instituto médico.

Una vez en el exterior, se sentó en la parada de camiones con la intención de trasladarse a su domicilio, pero nuevamente fue interceptada por los guardias, quienes le señalaron que no podía retirarse sin contar con el alta médica correspondiente.

Finalmente, abandonó el lugar bajo su propia responsabilidad, pese a su delicado estado de salud.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de atención en la Clínica 24 del IMSS, así como los señalamientos sobre la falta de medicamentos y personal en las unidades médicas.

En las últimas semanas, trabajadores han manifestado que carecen de medicamentos y material para realizar sus labores, situación que, aseguran, repercute directamente en la atención de los derechohabientes.