Encuentran sin vida a hombre en Sabinas: Fiscalía investiga

SABINAS, COAH.- Un hombre identificado como Miguel N., de 33 años, fue localizado sin vida en la colonia Los Manzanos, en esta ciudad, luego de que su madre lo encontrara.

El caso fue atendido de manera inmediata tras recibirse un reporte a través del sistema de emergencias 911, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policiacas.

Con el nombre de Miguel N., fue identificado el infortunado, confirmó el licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

Como parte de las diligencias, también se realizó la necropsia de ley, arrojando como resultado asfixia por ahorcamiento. Las autoridades señalaron que estas acciones tienen como finalidad realizar la indagatoria exhaustiva para determinar las causas precisas del deceso, en base a indicaciones del Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández Montañez.

Cabe señalar que, a la fecha, se han registrado 21 suicidios en la Región Carbonífera, agregó el delegado.