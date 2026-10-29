Agreden a personal de clínica 24 del IMSS

Un grave incidente se registró al interior de la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde personal médico habría sido agredido físicamente por familiares de un paciente fallecido, quienes además se llevaron el cuerpo sin el certificado de defunción correspondiente.

La doctora Kenia N habría sido golpeada y amenazada presuntamente por una mujer policía y su pareja sentimental, ambos elementos de una corporación policiaca.

Trascendió que un paciente de nombre Juan Manuel N, padre de la fémina agresora, fue ingresado en estado crítico al nosocomio.

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, incluida la participación de un anestesiólogo para intubarlo, la familiar presuntamente impedía que se realizaran dichos procedimientos.

Tras confirmarse el fallecimiento, la policía habría agredido físicamente a la doctora y a la jefa de enfermeras.

Posteriormente, arribaron al lugar elementos policiacos, entre los que se encontraba la pareja sentimental de la dama, quienes presuntamente ingresaron de manera prepotente al área de urgencias y amenazaron al personal.

En recepción se les indicó que no podían ingresar hasta que llegara la representación sindical, pero hicieron caso omiso.

El incidente se agravó cuando personal de Funerales retiró el cuerpo de la clínica sin contar con la hoja de defunción correspondiente.

De acuerdo con la normatividad federal, todo fallecimiento ocurrido dentro de una instalación federal debe ser certificado por la propia institución y, cuando el paciente ingresa ya sin vida, el caso corresponde al Ministerio Público.

De manera extraoficial se informó que el caso ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, ante quien se espera que el personal médico formalice su denuncia por las agresiones físicas y amenazas recibidas.