Gabriel Elizondo Defiende Reglas Claras Para Atraer Más Inversión Y Empleos

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.— Ante la falta de límites claros que podrían generar incertidumbre para las inversiones y que a su vez podrían afectar a las cadenas productivas de Coahuila, así como de la frontera norte, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, votó en contra del dictamen en materia de inversión extranjera, al considerar que, aunque la seguridad nacional es un tema fundamental, las nuevas disposiciones deben garantizar reglas claras y certeza jurídica para quienes buscan invertir y generar empleos en México.

Durante su intervención en tribuna del Senado, Elizondo Pérez señaló que la inversión extranjera representa nuevas empresas, empleos formales, tecnología y oportunidades para miles de familias, por lo que México necesita mantener condiciones que permitan atraer y conservar su capital productivo.

"Las inversiones no llegan por casualidad: llegan donde hay mano de obra calificada, infraestructura, proveedores sólidos, certeza jurídica y gobiernos que hacen equipo con quienes generan empleo", afirmó.

El senador destacó que Coahuila conoce la importancia de competir por nuevas inversiones y reconoció el trabajo que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ya que se tienen condiciones de seguridad y confianza que permiten la llegada de nuevos proyectos.

Entre los puntos que motivaron su voto en contra, señaló la modificación al artículo 30 Bis, que contempla autorización previa para determinadas adquisiciones extranjeras superiores al 49 por ciento en sectores estratégicos, pero deja pendiente la definición del umbral económico que activará dicha obligación.

Ante el pleno legislativo, refirió que esta definición quedaría en manos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, por lo que, al momento de aprobar la reforma, no existe certeza sobre qué empresas u operaciones podrían quedar sujetas a este procedimiento.

"Si nosotros no dejamos límites claros desde la ley, aumenta el grado de incertidumbre para invertir", sostuvo.

El legislador coahuilense comentó que esta situación es particularmente relevante para Coahuila y la frontera norte, debido a su integración con las cadenas productivas de América del Norte, especialmente en sectores como el automotriz, energético y logístico.

Gabriel Elizondo reiteró que México necesita más inversión, empleos, tecnología y desarrollo, pero también reglas claras que permitan mantener la confianza de quienes deciden invertir en el país.