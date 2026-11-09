Policías estatales convierten el frío en un gesto de solidaridad

MONCLOVA, COAH.- Afuera de los hospitales, el frío se siente distinto cuando la preocupación por un ser querido no permite descansar. Entre largas horas de espera, incertidumbre y el deseo de recibir buenas noticias, decenas de personas enfrentaron la mañana de este lunes con la esperanza puesta en la recuperación de sus familiares.

Solidaridad en momentos difíciles

En medio de ese panorama, elementos de la Policía Estatal de Coahuila realizaron un recorrido por las inmediaciones del Hospital General Amparo Pape de Benavides y la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde sorprendieron a quienes permanecían en el exterior con una muestra de solidaridad.

Los oficiales llegaron con café caliente y piezas de pan para compartir con familiares y acompañantes que, desde temprana hora, aguardaban información sobre el estado de salud de sus pacientes. Un apoyo sencillo, pero significativo para quienes pasan buena parte del día sin apartarse de las puertas de un hospital.

Y es que detrás de cada persona sentada en una banqueta o de pie junto a la entrada hay una historia de preocupación: alguien que espera una llamada, un informe médico o simplemente saber que todo estará bien.

En esas circunstancias, recibir algo caliente entre las manos puede representar un pequeño alivio en medio de una jornada difícil.

Un gesto de humanidad

La iniciativa forma parte de las acciones de proximidad social de la corporación estatal, que busca mantener un contacto cercano con la ciudadanía y brindar apoyo más allá de las labores de vigilancia y seguridad.

Esta mañana, los policías no acudieron por una emergencia ni para atender algún reporte; su presencia tuvo otro propósito: recordarles a quienes atraviesan momentos complicados que no están solos y que, en ocasiones, un vaso de café y un poco de pan pueden convertirse en un gesto de humanidad que hace más llevadera la espera.