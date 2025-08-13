Gobierno Municipal de Saltillo y CIRT se reúnen para abordar temas clave

El encuentro de los miembros de la CIRT, cuya mesa directiva encabeza David Aguillón Rosales, tuvo lugar en la sede del organismo, ubicada en el Parque Metropolitano en Saltillo y contó con la asistencia de agremiados de diferentes regiones del estado.

En la sesión estuvo presente el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, quien compartió con los asistentes un recuento de las acciones que el gobierno municipal lleva a cabo en la capital de Coahuila.

En su exposición, detalló los programas que la administración a su cargo desarrolla en áreas como la seguridad pública, la movilidad, el desarrollo social, los servicios primarios, el abastecimiento de agua potable y la labor que lleva a cabo el DIF Saltillo en beneficio de la población vulnerable.

Díaz González destacó además el trabajo coordinado con el gobierno estatal que encabeza Manolo Jiménez, así como con la Iniciativa Privada y la sociedad civil. En este sentido, destacó el primer lugar que la capital tiene a nivel nacional en competitividad y formalidad laboral.

En materia de seguridad pública, explicó que para lograr que Saltillo sea la capital más segura de México, ha sido fundamental trabajar en equipo con las fuerzas estatales de seguridad así como con el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.

En su intervención, expuso los retos que tiene la ciudad en áreas como el transporte público y la infraestructura urbana dañada durante las recientes lluvias y delineó las acciones con las que se están enfrentando estos desafíos.

En el encuentro de trabajo estuvo presente también Raúl Salinas Valdés, Delegado Estatal de la Cruz Roja en Coahuila, con quien los socios de la cámara establecieron el compromiso de apoyar en la difusión del evento "Todo México Salvando Vidas", a celebrarse a nivel nacional el próximo domingo 7 de septiembre y cuya sede en Coahuila será la Ruta Recreativa en Saltillo.

Esta actividad será en la modalidad de 5 y 10 kilómetros, además de Caminata, en las que los competidores podrán ir acompañados por sus mascotas. Saltillo será una de las 40 sedes que habrá en las 32 entidades federativas y que busca tener una participación de más de 50 mil corredores.

Además, a la reunión acudió la doctora Karla Valdés García, Coordinadora de Vinculación Productiva de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien en seguimiento a las instrucciones del Rector Octavio Pimentel, explicó a los socios el esquema de prácticas profesionales y educación dual, en seguimiento al convenio de colaboración que la CIRT firmará con la Máxima Casa de Estudios.