Carlos Villarreal Pérez arranca obra de pavimentación en calle Asturias

El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Asturias, entre Margarita Maza y Eva Sámano, en el fraccionamiento Villarreal, obra que se realizará con recursos estatales y tendrá un periodo estimado de ejecución de cuatro semanas.

Durante el arranque, el edil explicó que el proyecto contempla trabajos de nivelación y adecuaciones para facilitar el desalojo del agua pluvial, con el propósito de evitar inundaciones en el fraccionamiento y colonias aledañas.

Señaló que, antes de colocar la carpeta asfáltica, es necesario corregir los niveles de la vialidad para que el agua fluya hacia su salida natural, pues pavimentar sin realizar estas adecuaciones podría agravar los encharcamientos, principalmente en las viviendas ubicadas en la parte media de la calle.

Villarreal indicó que la obra forma parte de las acciones sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante el trabajo coordinado entre el estado y el municipio.

El alcalde agregó que estas acciones se suman a una inversión estatal superior a los 100 millones de pesos destinada a trabajos de recarpeteo y pavimentación durante el cierre de 2026 y el año 2027.

Por su parte, Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, explicó que el proceso constructivo comenzará con el corte y la nivelación del terreno, seguido de la colocación de la plantilla, la subbase y la base, materiales que permitirán fortalecer la estructura del pavimento.

Posteriormente, se realizará la compactación y la impregnación con asfalto líquido, para finalmente colocar la carpeta asfáltica, que tendrá un espesor de siete centímetros antes de compactarse a cinco centímetros, conforme a la normativa señalada por el funcionario.

Valenciana estimó que los trabajos concluirán en aproximadamente cuatro semanas, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

El director de Obras Públicas añadió que, aunque los recursos para la obra son estatales, el municipio mantendrá la supervisión para verificar que los trabajos se ejecuten conforme a las especificaciones establecidas.