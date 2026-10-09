Empresarios de Monclova enfrentan carga fiscal en 2027

Empresarios enfrentarán mayor carga fiscal en 2027 si prospera la propuesta federal que limitaría las deducciones fiscales y el aprovechamiento de las pérdidas acumuladas, lo que representaría otro golpe a la economía y al sector productivo, advirtió el diputado federal Teodoro Kalionchiz.

Durante una reunión con empresarios de la región, el legislador monclovense expuso los cambios contemplados en la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación que pretende el Gobierno Federal y los partidos aliados, donde señaló que las modificaciones podrían afectar a las empresas que aún resentían las afectaciones por AHMSA.

Uno de los puntos que generan preocupación es la propuesta para limitar al 50 por ciento la deducción de pérdidas fiscales de personas morales que tienen un ingreso superior a 50 millones de pesos anuales. Explicó que, bajo el esquema planteado, las empresas no podrían deducir la totalidad de sus pérdidas, por lo que tendrían que pagar el Impuesto Sobre la Renta aunque mantengan pérdidas fiscales acumuladas.

Advirtió que la medida tendría repercusiones particulares en la región, donde las empresas constructoras, proveedores y otros negocios vinculados a la actividad industrial registraron pérdidas por la crisis de Altos Hornos de México.

A esta situación se sumaría la propuesta de limitar la deducción de intereses derivados de créditos, donde explicó, las empresas podrían deducir hasta 30 por ciento de esos intereses en determinados casos, lo que incrementaría la presión financiera sobre compañías que mantienen compromisos bancarios. El diputado consideró que las modificaciones no incentivan la productividad ni la generación de empleos, sino que buscan aumentar la recaudación de los contribuyentes que ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

Señaló que la economía mexicana enfrenta dificultades y en 2026 no se han concretado las inversiones esperadas, y una mayor presión tributaria desalentarían la actividad empresarial y provocarían pérdidas de empleos.

Ante este panorama, el legislador dijo que realizan reuniones con organismos empresariales para analizar la propuesta y construir contrapropuestas que puedan presentarse durante el proceso legislativo.