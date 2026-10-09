Trabajadores del IMSS protestan en Monclova por aumento salarial

Hartos de aumentos salariales que consideran insuficientes y carencias de medicamentos, insumos y personal, trabajadores del IMSS salieron este viernes a las calles para exigir al sindicato dejar de lado la pasividad y defender los derechos de la base.

La protesta comenzó en el exterior de la Clínica 7 del IMSS, donde se congregaron los trabajadores para manifestar su molestia y visibilizar la situación que existe dentro del hospital.

Ante las inconformidades que existen, el personal trasladó el movimiento al exterior del comité sindical, donde reclamaron al dirigente local, Raúl Rosales, asumir una postura firme ante las inconformidades de los trabajadores y exigir a la representación sindical nacional una defensa efectiva de sus derechos.

El principal reclamo se centró en el incremento salarial, que consideraron insuficiente, y cuestionaron el hecho de que parte del beneficio se destinó a las cuentas de la Afore, por lo que el aumento no se reflejó en sus ingresos.

Señalaron que año tras año los incrementos han sido reducidos y consideraron que en esta ocasión la situación generó mayor molestia entre la base. También cuestionaron la actuación de la dirigencia sindical y pidieron a sus representantes colocarse del lado de los trabajadores, particularmente ante las decisiones que impactan sus percepciones y prestaciones.

La inconformidad no se limitó al tema salarial; durante la movilización se denunció falta de medicamentos, material e insumos, situación que afecta tanto a los trabajadores del instituto como a los derechohabientes. A la problemática de abasto sumaron la falta de personal y las dificultades para cubrir las plazas médicas, que atribuyeron, entre otros factores, a los bajos salarios que ofrece el IMSS.

"Las condiciones laborales y económicas de los médicos dificultan atraer profesionales a la institución, lo que termina repercutiendo en la atención a los derechohabientes".

Con pancartas en mano y lonas, los trabajadores realizaron una marcha por el bulevar Pape hasta el monumento a Francisco I. Madero, donde realizaron un mitin para hacer visibles sus demandas.

Las inconformidades contra las condiciones laborales y la representación sindical no son exclusivas de Monclova, sino que el movimiento también se replicó en otras ciudades del país.