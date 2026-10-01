Manolo Jiménez inaugura parque industrial VYNMSA en Torreón

El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a directivos de Vynmsa en la inauguración de su parque industrial en Torreón, evento con el cual se siguen teniendo síntomas positivos de que en Coahuila y Torreón hay un gran desarrollo.

"En Torreón, junto con el alcalde Miguel Riquelme inauguramos el Parque Industrial VYNMSA, con una inversión de alrededor de 800 millones de pesos y que ayudará mucho a la llegada de más empresas y empleos para nuestra gente. Aquí en Coahuila seguiremos generando las mejores condiciones de desarrollo para fortalecer la calidad de vida en nuestro gran Estado", destacó el gobernador.

El mandatario estatal felicitó a los inversionistas por este gran proyecto y les agradeció por ayudar a su administración a fortalecer el programa social más importante para Coahuila: el programa del empleo.

Además, comentó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas inversiones para La Laguna.

Manolo Jiménez expresó que ante la situación de nueva incertidumbre económica, la opción que se tuvo como estado fue convertirse en la mejor opción para invertir de todo México, dando las mejores condiciones.

Destacó que Coahuila es de los pocos estados del país que tiene las condiciones que buscan los inversionistas: estabilidad laboral, estado de derecho, mano de obra calificada, servicios y seguridad.

"En Coahuila hemos entendido que como estado no generamos los empleos ni hacemos las inversiones, pero sí podemos ser punto de encuentro para trabajar en equipo y, juntos, generar las condiciones que hoy en día tenemos y que nos permitan ser uno de los cinco estados más competitivos de México", señaló.

Abundó que en Torreón, en La Laguna y en Coahuila hay un gran equipo bien coordinado para los temas económicos, y aseguró que Torreón tiene en Miguel Riquelme al mejor aliado para el desarrollo de la Perla de La Laguna, y para que Torreón siempre vaya hacia adelante.

Jiménez Salinas reiteró que en el tema de seguridad se sigue invirtiendo y trabajando para continuar brindando paz y tranquilidad en todas las regiones.

"La garantía que tienen las y los coahuilenses es que viven en un estado de instituciones, donde mandamos las instituciones, y trabajamos en equipo con la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los ciudadanos, y eso es una certeza para todas y todos", indicó.

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, expresó que este gran proyecto representa confianza, desarrollo económico y nuevas oportunidades para Torreón, para La Laguna y para Coahuila.

Reconoció que el liderazgo y visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas han permitido consolidar una etapa de estabilidad, crecimiento y calidad de vida para las familias coahuilenses.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, mencionó que la inauguración de este nuevo parque industrial representa infraestructura que permite recibir nuevas empresas, acompañar el crecimiento de las que ya están instaladas y seguir fortaleciendo la vocación industrial de La Laguna.

Por su parte, Mario Chapa del Campo, CEO de VYNMSA Torreón, informó que en este parque se tiene pensado hacer 12 edificios industriales, de los cuales cuatro ya están construidos.

"Este proyecto es más que hectáreas, edificios, infraestructura; es confianza en Torreón, en Coahuila y en la gente", mencionó.