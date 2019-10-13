Incrementa  caza furtiva

CASTAÑOS, COAHUILA.- La caza furtiva de venados, ha alcanzado hasta los que tienen dueño, el ejido más afectado es Valle de Bocatoche.

Según comenta el Regidor, incluso aunque sea época de caza, los cazadores tienen prohibido cazar a la venada y a las crías, la Secretaría autoriza que sean solo de cierta edad.

La SEMARNAT es la Secretaría que decreta las fechas correspondientes de caza, pero en el municipio de Castaños, todo el año es temporada de caza porque hay cazadores furtivos rompiendo el reglamento.

“Se reportan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pero no nos toman en cuenta, las denuncias que interponemos no siguen su curso, este problema está presente en los 25 ejidos”.

Destacó que los cazadores son gente de fuera porque en los ejidos ya no hay armas, aclara el Regidor de Fomento Agropecuario, José Castillo Sifuentes.

Según comenta incluso que sea época de caza, los cazadores tienen prohibido cazar a la venada y a las crías, la Secretaría autoriza que sean solo de cierta edad.

Dijo que ya se habló con Seguridad Pública para que tuvieran conocimiento sobre lo que está pasando.

“Los ejidos están muy separados uno de otro, aunque como quiera se busca el apoyo de Seguridad Pública, también se le pidió a los ejidatarios que avisen cuando ocurra para poder tener conocimiento y tomar las medidas correspondientes” finalizó.