Melchor Múzquiz: Abigeato afecta a productores de San Francisco

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Habitantes del Ejido San Francisco denunciaron públicamente que el abigeato se ha convertido en una problemática constante en este sector rural, donde a la fecha se han robado cerca de 50 cabezas de ganado.

Los daños económicos al patrimonio ascienden a aproximadamente un millón de pesos, lo que ha generado gran preocupación entre los productores locales.

Leonel Gómez Camacho, representante de la Unión de Ejidos a la que pertenece San Francisco, explicó que se trata de un "robo hormiga", es decir, un saqueo paulatino que ha afectado de manera significativa el patrimonio de los campesinos.

El ejidatario manifestó su confianza en que la Fiscalía General del Estado actúe de manera contundente, "caiga quien caiga", para frenar esta situación que ya resulta insostenible.

De acuerdo con Gómez Camacho, los ejidatarios han sufrido la pérdida de sus animales desde el año pasado y hasta la fecha, sin que se logre detener a los responsables.

Señaló que la comunidad se encuentra desesperada, pues el robo de ganado se ha vuelto una práctica recurrente que vulnera la seguridad y estabilidad económica de las familias.

El representante añadió que se desconoce el destino de los animales robados, aunque sospechan que podrían ser revendidos o sacrificados para la venta clandestina de carne.

"Lo que sí queremos es que se inicien a la brevedad las investigaciones", enfatizó, al tiempo que pidió mayor vigilancia en la zona rural para evitar que continúe esta práctica ilícita.

Finalmente, Gómez Camacho expresó que los ejidatarios buscan poner fin al problema del abigeato, ya que ocasiona un daño considerable al patrimonio de los productores.

"Ya queremos detener este tema, porque afecta directamente a los compañeros y, a sus familias", concluyó, reiterando el llamado a las autoridades para que atiendan con urgencia la denuncia.