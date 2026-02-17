Cruz Roja en Múzquiz enfrenta crisis: Raúl Dávalos anuncia boteo para recaudar fondos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Presidente del Patronato de la Cruz Roja Mexicana en el municipio de Múzquiz, Dr. Raúl Dávalos Flores, dio a conocer que la institución atraviesa por una situación complicada debido a la falta de recursos económicos para solventar los gastos operativos.

Señaló que la Benemérita enfrenta un panorama difícil que pone a prueba su capacidad de respuesta ante las emergencias que se presentan en esta comunidad.

De acuerdo con el entrevistado, desde el inicio del año se ha registrado un incremento en los traslados de pacientes, tanto por enfermedades como por accidentes, lo que ha elevado considerablemente los costos de operación.

A ello se suma la necesidad de cubrir la aseguranza de las tres unidades disponibles y el seguro de los socorristas, gastos que representan una carga financiera significativa para la institución.

El Dr. Dávalos Flores explicó que, pese a los esfuerzos realizados, los recursos actuales no son suficientes para mantener la operatividad de la Cruz Roja en condiciones óptimas.

La situación ha generado preocupación entre los voluntarios y directivos, quienes buscan alternativas para garantizar la continuidad de los servicios de emergencia.

Ante este escenario, el presidente del Patronato anunció que, en fechas próximas tal vez para el mes de abril, se pondrá en marcha un boteo en distintos puntos de la cabecera municipal.

El objetivo es recaudar fondos que permitan solventar los gastos más urgentes y asegurar que la Cruz Roja continúe brindando atención a quienes lo necesiten.

Finalmente, Dávalos Flores dijo que confía en que la ciudadanía de Múzquiz responderá con solidaridad y apoyo, recordando que la Cruz Roja es una institución que ha estado presente en los momentos más difíciles de la comunidad.

"Esperamos que la población se sume a este esfuerzo, porque cada aportación, por pequeña que sea, ayuda a salvar vidas", expresó.