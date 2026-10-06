Gabriel Elizondo Pérez presenta 10 nuevas iniciativas en el Senado

Ciudad de México.- El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, presentará 10 nuevas iniciativas y puntos de acuerdo ante el Senado de la República, que se sumarán a los 18 instrumentos legislativos impulsados durante septiembre, para alcanzar un total de 28 propuestas.

Elizondo Pérez destacó que esta agenda busca atender las necesidades de Coahuila y sumar esfuerzos con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en temas prioritarios para las familias y el desarrollo de las regiones.

Entre las iniciativas destaca la propuesta para garantizar el acceso a la seguridad social y a una vivienda digna para las y los integrantes de las instituciones policiales del país. En cuanto a los puntos de acuerdo, se plantea reforzar la seguridad del personal médico que trabaja en zonas rurales y analizar la inclusión de Monclova en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

"Estamos revisando propuestas concretas para atender los temas que nuestra gente nos plantea en territorio. Ese es nuestro compromiso: escuchar en Coahuila, llevar esas necesidades al Senado y convertirlas en acciones", afirmó.

Además, destacó que las propuestas abarcan temas de seguridad, economía, salud, medio ambiente, justicia laboral y desarrollo regional, con el objetivo de atender asuntos que impactan directamente en la vida de las familias de Coahuila.

El senador señaló que mantendrá una agenda cercana a las regiones, llevando al Senado las necesidades recogidas directamente de las familias y los distintos sectores de Coahuila.