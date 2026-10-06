Manolo Jiménez entrega mobiliario escolar al jardín de niños en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- A través del Gobierno del Estado se realizó la entrega de mobiliario escolar al jardín de niños "Sor Juana Inés de la Cruz", del municipio de San Juan de Sabinas, institución dirigida por la maestra Isela Guadalupe Anguiano Corpus.

Durante el evento, realizado en las instalaciones del plantel, estuvieron presentes padres de familia, personal docente y estudiantes, quienes atestiguaron la entrega de los apoyos destinados a fortalecer las condiciones del centro educativo.

La directora de la institución agradeció, mediante un mensaje, al gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por los beneficios recibidos y destacó la utilidad que tendrán para los alumnos.

"Le vamos a dar muy buen uso a estos apoyos, pues serán de gran utilidad para los niños y niñas", expresó la directora durante su intervención.

En representación de la directora de Servicios Educativos en los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas, licenciada Nélida Santos Galván, acudió la licenciada Martha Aranda Castillón, subdirectora de Servicios Educativos, quien participó en el acto de entrega de mobiliario escolar.

Como parte de los apoyos otorgados al jardín de niños "Sor Juana Inés de la Cruz" se realizó la entrega de butacas, mesas y escritorios, destinados a mejorar las condiciones en las que desarrollan sus actividades los estudiantes y docentes.