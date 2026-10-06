Gobierno de Coahuila impulsa mejoras en agua y drenaje

Región Carbonífera, Coah.— Como parte de una gira de trabajo por la Región Carbonífera, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, encabezó una reunión de seguimiento en las instalaciones de SIMARC, donde se revisaron los avances y las acciones contempladas en el Plan Emergente de Agua para la Región Carbonífera.

Durante el encuentro se evaluaron los proyectos y trabajos que se desarrollan para fortalecer el abasto de agua potable y mejorar la infraestructura hidráulica y sanitaria de los municipios de la región, así como las acciones de atención a las necesidades más apremiantes de las familias.

En la reunión participaron el alcalde de Sabinas, Chano Díaz; el alcalde interino de San Juan de Sabinas, Ulises Cárdenas; el gerente general de SIMARC, Carlos García Vega, y el coordinador de Mejora Coahuila en la Región Carbonífera, Lico Quintanilla.

En firme compromiso del gobernador Manolo Jiménez con la región y como parte de la jornada de supervisión, Pimentel González realizó un recorrido por distintos puntos de San Juan de Sabinas, entre ellos las calles Futura y Reforma, donde se proyectan trabajos para la reposición de la red de drenaje sanitario.

Posteriormente, supervisó los avances que actualmente se ejecutan sobre la calle Niños Héroes, en Agujita, donde se lleva a cabo la reposición de la red de drenaje sanitario. Esta obra atiende una demanda de las familias de la zona, quienes durante más de siete años han enfrentado esta problemática.

En Sabinas, se visitaron también los trabajos de perforación del pozo El Mezquite, una obra que permitirá incrementar la disponibilidad de agua potable y fortalecer el abasto para las colonias Chapultepec, Lázaro Cárdenas, El Mezquite, Centro y Sarabia.

Estas acciones forman parte del seguimiento a los acuerdos y proyectos impulsados por el Gobierno del Estado, en coordinación con los municipios y SIMARC, con el objetivo de mejorar de manera gradual y sostenida los servicios de agua potable y drenaje, avanzando con soluciones de fondo a mediano y largo plazo para las familias de la Región Carbonífera.