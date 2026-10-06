DIF Coahuila entrega apoyo alimentario a más de 100 familias en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Más de 100 familias del municipio de San Juan de Sabinas fueron beneficiadas con el programa de apoyo alimentario y orientación nutricional que impulsa el DIF Coahuila, presidido por la Ing. Liliana Salinas Valdés, con el respaldo del gobernador del estado, Ing. Manolo Jiménez Salinas, en un evento encabezado por Ulises Cárdenas Herrera, encargado del despacho de la presidencia municipal.

Durante el evento, realizado en las instalaciones del DIF San Juan de Sabinas, se llevó a cabo la entrega de canastas con alimentos básicos y saludables, dirigidas a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

Durante su intervención, Ulises Cárdenas Herrera reconoció el trabajo que realizan el DIF Coahuila y el gobierno del estado para acercar programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias y de los sectores que más lo necesitan.

"Agradecer a nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas que, mediante el DIF Coahuila de la Ing. Liliana Salinas Valdés, nos hace llegar este y otros programas para poder beneficiar a nuestra gente que más lo necesita. Este y otros programas que llegan a todos los municipios mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Continuaremos trabajando de manera coordinada para seguir yendo Pa´Delante, a pasos de gigante".

Por su parte, Laura Luz Pérez Castro, coordinadora regional del DIF Coahuila, agradeció el recibimiento y destacó el trabajo coordinado que se mantiene con el municipio de San Juan de Sabinas y el DIF municipal para hacer llegar estos apoyos a quienes más los necesitan.

Asimismo, señaló que la Ing. Liliana Salinas Valdés mantiene como una de sus prioridades la atención a los adultos mayores y las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Durante la jornada también se brindó orientación nutricional, con información encaminada a promover una alimentación adecuada entre las personas beneficiarias.

En el evento estuvieron presentes Alberto Berrones Sandoval, director del Sistema Municipal DIF San Juan de Sabinas, y el Ing. Jaime Alan Ariyama, coordinador del programa alimentario, además de personal del DIF Coahuila y del DIF municipal.