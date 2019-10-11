Invita UadeC al Foro de Arte

ARTEAGA, Coah.- La Universidad Autónoma de Coahuila invita a los estudiantes de Escuelas y Facultades de Ciudad Universitaria de Arteaga a participar en el Primer Foro de Arte Universitario que se estará realizando del 14 al 18 de octubre de 2019.

Como organizadores participan la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, las Facultades de Arquitectura, Ingeniería y Sistemas y la Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera.

La actividad se realizará en coordinación de la Secretaria de Cultura, Secretaria de Medio Ambiente, Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto Municipal de Cultural y el Instituto Municipal de la Juventud.

Durante el foro habrá concursos como el de Miss CU, fotografía, de dibujo, de jeopardy, ajedrez, canto, cuento y números pi, además de funciones de baile moderno, ritmos latinos, cine al aire libre y musical.

También se contará con música en vivo de una banda estatal, tuna estudiantil, rondalla de la Facultad de Ingeniería y el grupo Americanto.

Por otro lado, el Departamento de Difusión Cultural de la Coordinación de la Unidad Saltillo, extiende la recepción de trabajos del concurso de fotografía, dibujo y cuento hasta el día 14 de octubre a las 15:00 horas.

Para más información sobre las bases de los concursos comunicarse al teléfono (844) 4 14 99 36 extensión 18 y 19.

Invitan a los estudiantes de Escuelas y Facultades de Ciudad Universitaria de Arteaga a participar en el Primer Foro de Arte Universitario que se estará realizando del 14 al 18 de octubre de 2019.