Conferencia inaugural de la licenciatura en derechos humanos en Coahuila

En el Auditorio del Edificio Derechos Humanos Siglo XXI, la Casa Morada de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (Academia IDH), se llevó a cabo el día de hoy la conferencia inaugural de inicio de curso de la Licenciatura AIDH.

El evento fue moderado por la doctora Irene Spigno, directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y contó con la participación del doctor José Luis Caballero Ochoa, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del maestro José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, quienes impartieron la conferencia inaugural.

En su mensaje, la doctora Spigno dio la bienvenida a los ponentes y al alumnado en el marco del inicio de clases. Destacó el proyecto de la Academia en la configuración de la licenciatura con perspectiva de derechos humanos, y señaló que las ponencias buscaban abordar el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relevancia en el contexto actual.

En primer lugar, tomó la palabra el maestro José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien centró su intervención en la relación entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos en México. Resaltó cómo estas últimas siguen los criterios de interpretación de la Comisión Interamericana desde una instancia no jurisdiccional, y puso como ejemplo el principio pro persona y sus criterios de aplicación en casos concretos. Señaló que, en el caso de la Comisión Estatal de Coahuila, dicho principio ha sido especialmente relevante para los temas de desaparición forzada. Finalmente, subrayó la labor y colaboración entre las comisiones de derechos humanos para homologar los criterios emitidos por la Comisión Interamericana, así como la importancia de considerar los tratados de derechos humanos como instrumentos vivos de interpretación.

Posteriormente, el doctor Caballero Ochoa impartió su conferencia, en la que comenzó por resaltar ante los estudiantes de la licenciatura la labor de las y los abogados como defensores de derechos humanos. Explicó cómo la Comisión Interamericana incide de distintas formas, no solo como parte de los mecanismos regionales de protección de derechos, como mecanismo para atender la vulneración de derechos, sino también como mecanismo para interpretar el contenido de los derechos humanos, y cómo dicha interpretación irradia en México con la reforma constitucional en México. Explicó que la Comisión Interamericana desarrolla su labor a través de distintas vías: su mandato de supervisión y monitoreo, su mandato contencioso y, por último y no menos importante, su labor de cooperación y promoción de los derechos humanos. Como ejemplo de esta última, mencionó la promoción de los estándares interamericanos en las directrices para la elección de jueces en Bolivia.

Al término de las ponencias, se abrió una ronda de preguntas por parte del alumnado, en la que se abordaron los retos en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y de personas defensoras del medio ambiente, cambio climático, así como la implementación de estándares interamericanos en México y en otros países de la región.

La Academia IDH agradece enormemente al comisionado Caballero Ochoa y al maestro Rodríguez Canales por su visita y por las palabras expresadas durante la conferencia inaugural, y da la más cordial bienvenida a todas las alumnas y alumnos que forman parte de la comunidad académica AIDH.