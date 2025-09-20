Irving Dagoberto Riojas elige el efectivo y no el combo de autos tras histórico sorteo de SUMCM

COAHUILA. – Después de darse a conocer como el ganador del evento 304 de SUMCM, con el folio 2594818, Irving Dagoberto Riojas de Hoyos recibió oficialmente su premio, tomando una decisión que sorprendió a muchos: optó por el efectivo en lugar del combo de nueve vehículos de lujo.

La entrega, realizada con el aval de la Lotería Nacional, significó para el coahuilense no solo la confirmación de su buena suerte, sino también el inicio de una nueva etapa de vida. Riojas de Hoyos viajó desde Monterrey hasta Hermosillo acompañado por su hermana y su padre, quienes lo respaldaron en este momento histórico.

Una decisión que marca un antes y un después

Aunque el premio incluía un Lamborghini Revuelto 2025 y ocho automóviles adicionales, el ganador prefirió el dinero en efectivo, equivalente a una cifra millonaria.

"Esto es algo que me cambió la vida y que me permite trascender", afirmó.

Visiblemente emocionado, compartió:

"Siento mucha emoción, una serie de emociones encontradas... no encuentro palabras para poder describirlo, se siente muy bonito".

El paquete que pudo ser:

Lamborghini Revuelto 2025

Ford Raptor R 2025

BMW M Competition 2025

Jeep JT Rubicon 2025

GMC Sierra Denali 2025

Chevrolet Cheyenne 2025

Toyota Tacoma 2025

Ford Ranger Raptor 2025

Can-Am 2025

1 millón de pesos en efectivo

La magnitud del premio, considerada una de las más grandes en la historia reciente de los sorteos en México, reflejaba el dilema: vehículos de lujo o libertad financiera inmediata. Finalmente, Irving Riojas apostó por el efectivo, marcando un paso decisivo hacia un futuro lleno de nuevas oportunidades.