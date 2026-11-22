«El show debe continuar», fue la frase que Roberto Arévalo Eufracio dejó como enseñanza a su hijo, Jeu Rigoberto Arévalo Moya, a quien también confió la responsabilidad de continuar al frente del Mariachi Acero, agrupación que ambos construyeron hace 20 años.

A sus 59 años, Roberto falleció luego de que se complicara una operación de vesícula, pero dejó cinco décadas de trayectoria musical y una herencia que trasciende los escenarios: el oficio del mariachi, transmitido a sus hijos y nietos, quienes representan ya tres generaciones dedicadas a la música.

Trayectoria Musical de Roberto Arévalo

Su hijo Jeu Rigoberto recordó que su padre comenzó a tocar cuando tenía apenas nueve años, junto con su hermano José Luis Arévalo. Durante sus primeros 30 años de trayectoria formó parte de numerosas agrupaciones de la Región Centro, entre ellas Master, Fuego Indio, Tommy y Los Compa, Pololizón y Héctor Pardo.

Su trabajo lo llevó por Monclova, Frontera, Castaños y municipios aledaños, donde desarrolló una trayectoria que abarcó distintos géneros musicales.

Hace 20 años decidió cambiar la música grupera por la ranchera. Su acercamiento al mariachi ocurrió cuando recibió invitaciones para participar con agrupaciones que trabajaban en la Plaza de los Mariachis. El Mariachi Continental, del maestro Carmelo Martínez, fue el primero que le dio la oportunidad de trabajar en ese género.

La experiencia le gustó tanto que decidió emprender su propio proyecto. Así nació el Mariachi Acero, que fundó junto a su hijo Jeu Rigoberto, quien desde pequeño aprendió el oficio y comenzó a acompañarlo en la música.

«En un principio decidió cambiar su giro de la música grupera a la música ranchera. Él fue invitado por mariachis que estaban aquí presentes. Primero entró como invitado, pero le gustó tanto el género que decidió hacer su propio negocio», relató su hijo.

Fundación y Legado del Mariachi Acero

Actualmente, el Mariachi Acero está integrado por siete músicos, mientras que de los ocho que comenzaron originalmente permanecen cuatro. Jeu Rigoberto explicó que la agrupación nació como un proyecto familiar, integrado por su padre, él, un tío y un primo.

Con orgullo, recordó que durante 20 años trabajó al lado de su padre y que pocas personas pueden presumir una trayectoria de trabajo tan constante, con presentaciones todos los fines de semana e incluso entre semana.

También destacó que ambos conservaron una tradición que ha ido desapareciendo de la Plaza de los Mariachis: acudir personalmente a ofrecer sus servicios, en lugar de depender únicamente de las redes sociales.

Explicó que muchos músicos actualmente consiguen contrataciones mediante Facebook, WhatsApp o llamadas telefónicas, pero ellos mantuvieron la costumbre de acudir a la plaza para buscar trabajo.

«Somos los únicos que mantenemos esa tradición de venir aquí a la Plaza de los Mariachis. Voy a venir un sábado, un viernes, si gusta comprobarlo, y vamos a ser los únicos que estamos parados ahí, hechos a la antigüita, combinados con las redes sociales», recordó.

Dijo que fue un trabajo conjunto: su padre conservaba la manera tradicional de trabajar, mientras que él incorporó las redes sociales para conseguir clientes y mantener vigente la agrupación.

Sin embargo, uno de los recuerdos más significativos que Jeu Rigoberto conserva de su padre son las instrucciones que le dejó para continuar con el Mariachi Acero, incluso después de su muerte.

Explicó que, por voluntad de Roberto, el velorio concluiría al mediodía y posteriormente se realizarían los procedimientos para cumplir sus deseos sobre su despedida. Debido a sus creencias religiosas, no habría misa católica, sino un discurso a cargo de integrantes de los Testigos de Jehová.

En medio del dolor por la pérdida, su hijo recordó las palabras que le dejó como una última encomienda: cumplir con los clientes y no abandonar el trabajo que ambos construyeron.

«La mejor frase que me enseñó mi padre es: el show debe continuar. Y nos debemos a los clientes. Terminando mi funeral, vaya a cumplir con los clientes, que el show debe continuar», expresó.

Recuerdos y Despedida Familiar

Por su parte, su esposa, Rosita Moya de Arévalo, recordó los 40 años de matrimonio y cinco años de noviazgo que compartió con el músico, a quien describió como un hombre dedicado por completo a la música y a su familia.

«Fue un maestro de música, un excelente músico, una excelente persona, un hombre maravilloso que me brindó 40 años de todo su amor, de todo su respeto, de todas sus atenciones», expresó.

Aseguró que su esposo fue un hombre maravilloso y muy querido, algo que quedó demostrado durante su despedida, cuando músicos de distintas agrupaciones acudieron a cantarle durante toda la noche y hasta el amanecer.

Entre quienes estuvieron presentes mencionó a Pache, vocalista de Sonido Master, así como a Alex, músico académico, además de numerosos integrantes de diferentes mariachis que llegaron para rendirle homenaje.

«Mucha gente lo quiso y eso es una prueba del gran hombre y de la gran persona que él fue. Lo llevaremos por siempre en mi corazón. Es el hombre más maravilloso que Dios pudo darme por esposo y padre de mis hijos», manifestó.

Entre los recuerdos más especiales de su matrimonio están las canciones que Roberto acostumbraba dedicarle: Toda una vida, que siempre cantaba para ella, y Te adoro, de Nelson.

Incluso durante sus últimos momentos, cuando permanecía consciente en su lecho de muerte, pidió que le pusieran esas melodías. Aunque ya no podía cantarlas, sus hijos y sobrinas las reproducían en un teléfono celular y él las escuchaba mientras sonreía.

Rosita relató que su esposo murió en sus brazos, tal como él se lo había pedido durante su vida.

«Toda la vida me dijo que cuando llegara el momento de esto, que pasa inevitablemente, él quería morir en mis brazos y se le cumplió. Dios se lo cumplió», recordó.

También contó que Roberto le decía que quería morir antes que ella, porque no soportaría que su esposa partiera primero.

Durante el mes exacto que permaneció hospitalizado, ella le habló de Dios y de las promesas de la resurrección y el paraíso, con la esperanza de volver a encontrarse algún día.

Rosita explicó que es Testigo de Jehová y que su esposo también compartía esas creencias, por lo que durante su estancia en el hospital le habló de las promesas de Dios y de la esperanza de una futura resurrección.

La esposa informó que el músico falleció luego de que se complicara una operación de vesícula. La intervención se realizó 14 días antes de que presentara complicaciones que deterioraron su estado de salud.

Roberto tuvo tres hijos: Roberto Arévalo, su hijo mayor y quien fue su brazo derecho en la música; Jeu Rigoberto Arévalo Moya, quien ahora quedó al frente del Mariachi Acero, y José María Arévalo, conocido como Chema.

Los tres aprendieron de su padre el oficio del mariachi, una enseñanza que también llegó a sus nietos, quienes desde pequeños tuvieron contacto con los instrumentos y las presentaciones musicales.

Uno de sus nietos cuenta con su propia agrupación, el Mariachi Guadalajara, que tiene aproximadamente un año de haberse formado con el respaldo de Roberto y de la familia.

Rosita destacó que su esposo alcanzó a impulsar la creación de dos agrupaciones: el Mariachi Acero, fundado hace 20 años, y el Mariachi Guadalajara, proyecto más reciente que representa la continuidad de la tradición familiar.

De esta manera, la música se convirtió en una herencia que pasó del padre a sus hijos y ahora a sus nietos. La familia destacó que Roberto enseñó a tocar a cada uno de sus hijos y nietos, quienes incluso llegaron a compartir presentaciones con él.

También recordó que su hermano aprendió a tocar gracias a las enseñanzas de Roberto, quien compartió sus conocimientos musicales con sus familiares.

«Él les dejó a mis hijos una herencia, la mejor que les pudo dejar, porque les enseñó el oficio del mariachi. Y el mariachi es algo muy bonito porque es nuestra música, son nuestras raíces de México», expresó Rosita.

Para la familia, el mayor legado de Roberto no solamente está en las canciones, los escenarios o las agrupaciones que fundó, sino en haber enseñado a sus hijos y nietos un oficio con el que pueden salir adelante, mantener a sus familias y continuar honrando sus raíces.

Después de cinco décadas de dedicar su vida a la música, su esposa lo recordó como un hombre que encontró en el mariachi su pasión y en su familia el motivo para seguir adelante.

«Él fue un apasionado de la música desde muy pequeño. Vivió para la música y para nosotros», concluyó.