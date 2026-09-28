Manolo Jiménez resalta las fortalezas de Coahuila en el North Capital Forum

Ciudad de México.- En gira de trabajo por la Ciudad de México, el gobernador Manolo Jiménez Salinas participó en el North Capital Forum, donde compartió con empresas de Estados Unidos, Canadá y México las fortalezas competitivas de Coahuila que hoy hacen de nuestro estado el mejor lugar para vivir e invertir en el país.

"No estoy hablando de lo que vamos a hacer. Estoy hablando de lo que ya hemos hecho", enfatizó Manolo Jiménez en su participación.

En el panel denominado "Cuenta conmigo: una conversación con aliados de América del Norte", junto al gobernador de Coahuila participaron además Dan Frankes, vicepresidente de Relaciones Internacionales de General Motors; Shaikh Abdulla Rashed Al Khalifa, embajador del Reino de Bahréin en Estados Unidos; H. E. Crispin Conroy, embajador de Australia en México; Pierre Seïn Pyun, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Bombardier; Alejandro Preinfalk, presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe.

En su participación, Manolo Jiménez destacó que en Coahuila siempre se están asumiendo desafíos, y que la mejor manera de hacerlo es trabajando en equipo con la sociedad, el sector privado, las alcaldesas y los alcaldes, el Congreso y todas las instancias gubernamentales.

"Eso nos ha ayudado a estar preparados para enfrentar estos cambios", expresó.

Comentó que lo que se ha venido haciendo en Coahuila es trabajar para ser los mejores, para generar y mantener las mejores condiciones para atraer más y mejores inversiones.

Jiménez Salinas señaló que como gobierno no generan empleos ni hacen las inversiones, ya que eso le corresponde al sector privado, "lo que sí hacemos como gobierno es generar las condiciones para que esas inversiones puedan llegar", mencionó, y añadió que su gobierno ha estado trabajando en ello.

"Hemos trabajado para ser el estado más seguro de México, porque sabemos qué es lo que buscan los inversionistas cuando deciden dónde invertir; buscan seguridad, estado de derecho, mano de obra, servicios y paz laboral", indicó.

El mandatario estatal destacó que gracias a todo este trabajo en equipo, Coahuila es actualmente el estado más seguro de México, además de que Coahuila tiene energía, tiene agua, tiene tierra y tiene a los mejores trabajadores.

"Creo que así es como hemos enfrentado estos cambios en materia económica, y por eso somos el mejor lugar para invertir y para vivir", aseveró.

Reiteró que la clave es trabajar en equipo entre el sector privado, la sociedad y el gobierno.

"Y así es como Coahuila se mantiene hoy estable y continúa recibiendo inversiones, aun cuando el entorno no ha sido el mejor", puntualizó Manolo Jiménez.

Jiménez Salinas dio a conocer a los presentes en este panel que en Coahuila se tienen muchos ejemplos que han sido exitosos gracias a esta fórmula.

Comentó que GM es un ejemplo, empresa global que llegó a Coahuila en 1980 y que, junto con otras compañías de la industria automotriz, cambiaron la cara del estado.

"En este momento somos el mayor productor de automóviles en México y el mayor productor de autopartes en México, y hemos estado creciendo juntos a través de los años; hemos estado evolucionando", señaló.

Destacó que Coahuila se ha ido adaptando a las necesidades que la industria requiere en cuanto a mano de obra calificada; que la entidad ha ido evolucionando en la parte educativa preparando a los técnicos e ingenieros, y que eso es lo que los socios han encontrado en Coahuila.

Agregó que todas las compañías que están en Coahuila han sido exitosas, y que las plantas de las empresas globales que están en Coahuila son plantas campeonas de sus respectivas empresas.

"Entonces, esa es la certeza que hemos construido a través de los años en Coahuila, y esa es la certeza que les damos a los inversionistas en Coahuila: que somos aliados de todos aquellos que quieren trabajar e invertir en nuestro estado. Así que estamos listos para seguir enfrentando juntos los retos", afirmó el gobernador Manolo Jiménez.

Previamente, Manolo Jiménez asistió a una cena en la que estuvieron presentes Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México; Francisco González Abuerne, presidente ejecutivo de Grupo Milenio; funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá; y directivos de empresas globales de Estados Unidos, México y Canadá.

En esta jornada de trabajo acompañaron al gobernador de Coahuila Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Sofía Delgadillo Díaz, directora de la Oficina de Promoción Económica y Turística Pro Coahuila.