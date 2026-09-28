Feria Monclova 2026: Música y entretenimiento del 1 al 18 de octubre

Todo está listo para el arranque de la Feria Monclova 2026, que ofrecerá 18 días de música, entretenimiento y actividades para las familias, del 1 al 18 de octubre en las instalaciones del estadio.

Durante la feria habrá juegos mecánicos, puestos de alimentos y frituras, además de una cartelera con grupos musicales, lucha libre y espectáculos infantiles para diferentes edades.

El acceso general será gratuito, mientras que también se contará con una zona de mesas VIP para quienes deseen disfrutar de las presentaciones desde este espacio.

La Feria Monclova 2026 iniciará el 1 de octubre con la presentación especial de Fara Fara Dúo. Ese mismo día se realizará la tradicional coronación de la reina de la feria mediante una ceremonia de gala en la que participarán las candidatas.

Las actividades inaugurales comenzarán con el corte oficial encabezado por el alcalde Carlos Villarreal y sus regidores, además de funcionarios de los distintos niveles de gobierno que fueron invitados al evento. Posteriormente, se realizará un recorrido por las instalaciones de la feria para dar paso a la ceremonia de coronación y selección de la reina.

Entre los grupos programados para presentarse durante los 18 días se encuentran Elías Medina, Rieleros del Norte, Tropa Estrella, Mi Barrio Colombiano, Duelo, Apache, Invasores y Los Reyes del Camino, entre otros. La feria contempla actividades dirigidas a distintos públicos, con opciones de entretenimiento familiar y presentaciones musicales durante su desarrollo.