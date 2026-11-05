Consterna a SP muerte del oficial Jesús Villasana

MONCLOVA, COAH.- La noticia de la muerte del oficial Jesús Villasana dejó un profundo sentimiento de tristeza entre quienes compartieron con él el trabajo policial y entre las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Su repentina partida no solo enluta a la corporación municipal, también deja el recuerdo de un hombre cuya alegría y buen trato eran parte de su sello personal.

Circunstancias del Accidente

El elemento perdió la vida luego de caer de una patrulla en movimiento mientras participaba en un operativo de vigilancia en la colonia Anáhuac.

Tras conocerse lo ocurrido, las muestras de consternación comenzaron a hacerse presentes. Quienes convivieron con Jesús lo describen como un hombre de buen humor, optimista y siempre dispuesto a ofrecer una atención amable.

En una profesión donde las jornadas suelen estar marcadas por la tensión, las emergencias y los riesgos, Villasana encontraba la manera de conservar una actitud positiva.

La noticia resulta especialmente dolorosa porque su muerte ocurrió mientras cumplía con las responsabilidades que había asumido como servidor público.

Recuerdos y Legado de Jesú Villasana

Hoy, sus compañeros no solo despiden a un integrante de la corporación, sino a un hombre con quien compartieron turnos, recorridos, conversaciones y momentos que ahora adquieren un significado distinto.

Detrás del uniforme de Jesús Villasana había una persona que construyó vínculos y dejó recuerdos entre quienes lo trataron.

Porque hay despedidas que llegan sin dar oportunidad de prepararse y dejan un vacío que va más allá de una corporación.

Jesús se fue mientras cumplía con su deber, pero entre sus compañeros y conocidos permanecerá el recuerdo de aquel oficial que hacía de la alegría y el buen trato parte de su forma de ser.