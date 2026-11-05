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Coahuila

Activa Secundaria 16 operativo por supuesta amenaza

Docentes y policías revisaron mochilas de estudiantes tras una amenaza de tiroteo en los baños del plantel.

Por marco juárez - 05 noviembre, 2026 - 07:32 a.m.
Elementos de Proximidad de la Policía Municipal acompañaron a docentes durante la Operación Mochila en la Secundaria 16.
Elementos de Proximidad de la Policía Municipal acompañaron a docentes durante la Operación Mochila en la Secundaria 16.
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      SALTILLO, COAH.- Una presunta amenaza de tiroteo localizada en uno de los baños de hombres de la Secundaria 16, en Saltillo, motivó la implementación de un operativo de seguridad y la revisión de mochilas de los estudiantes durante el ingreso al plantel.

      Operativo de Seguridad en la Secundaria 16

      La mañana de este jueves, docentes de la institución, con el acompañamiento de elementos de Proximidad de la Policía Municipal, realizaron la Operación Mochila como medida preventiva para descartar la presencia de armas u objetos que representaran un riesgo para la comunidad escolar.

      Durante el procedimiento se utilizaron detectores de metales y se inspeccionaron las pertenencias de los alumnos. De acuerdo con la información proporcionada, no se localizaron armas ni objetos prohibidos.

      La revisión se llevó a cabo luego de que trascendiera una presunta amenaza de tiroteo escrita en uno de los baños para hombres de la secundaria, situación que motivó la intervención preventiva de las autoridades.

      Comunicación a Padres de Familia

      Un día antes, la dirección del plantel había informado a los padres de familia y tutores sobre la realización de este protocolo especial de ingreso, mediante una publicación en sus redes sociales.

      En el aviso, la institución detalló que participarían una patrulla con elementos de Seguridad Pública, padres de familia y personal escolar, además de precisar que las revisiones serían manuales y con apoyo de detectores de metales.

      También comunicó que las inasistencias de los estudiantes durante esa jornada serían justificadas.

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