INE mantiene atención normal en Distrito 03 pese a paro nacional

MONCLOVA, COAH.- Mientras trabajadores de módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) suspendieron actividades en distintos puntos del país, la 03 Junta Distrital mantuvo este lunes la atención ciudadana en sus tres módulos.

Erika Balderas López, vocal ejecutiva de la 03 Junta Distrital, informó que el módulo fijo de Monclova y las dos sedes móviles, ubicadas actualmente en Gutiérrez y Sabinas, operaron con la plantilla laboral completa y en sus horarios habituales.

El módulo de la zona centro de Monclova atendió de 8:00 a 15:00 horas, mientras que las sedes móviles brindaron servicio de 9:00 a 16:00 horas.

Motivos del Paro Nacional

Explicó que el movimiento nacional responde a demandas de los trabajadores relacionadas con un incremento salarial, horarios de comida, cargas de trabajo y mejores condiciones en cuanto a actividades e insumos para los módulos.

Ante estas peticiones, oficinas centrales del INE comunicaron una propuesta de aumento salarial del 6 por ciento para el próximo año, además de respuestas a otros planteamientos laborales. Sin embargo, todavía no se conoce si los trabajadores aceptarán el ofrecimiento.

Situación en Otros Distritos de Coahuila

Balderas López reconoció que en otros distritos de Coahuila algunos módulos suspendieron totalmente la atención, mientras que otros operaron parcialmente y bajo protesta, con carteles y mantas alusivas al movimiento.

En el Distrito 03, aseguró, los trabajadores no han realizado manifestaciones y mantienen su disposición de continuar prestando el servicio a la ciudadanía.

La vocal ejecutiva señaló que, por el momento, no existe riesgo de una suspensión de actividades en este distrito. En caso de que los funcionarios decidan sumarse al movimiento, se informará oportunamente sobre cualquier modificación en la atención.