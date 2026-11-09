Falta de planeación complica suministro de acero: Loya

La falta de planeación en los pedidos de acero, ante la incertidumbre del mercado y la irregularidad en la demanda, podría estar detrás de los paros técnicos que enfrentan algunas empresas de la industria metalmecánica, consideró Alejandro Loya, expresidente de Canacintra.

Explicó que el acero utilizado para trabajos especiales se fabrica bajo pedido, por lo que las empresas deben programar sus compras con seis o hasta diez meses de anticipación para garantizar el suministro y evitar interrupciones en la producción.

«El acero no está de cómpralo y llega mañana. Como son trabajos especiales, el acero se hace bajo pedido. Entonces las empresas hacen su planeación y lo piden con meses de anticipación», señaló.

Impacto de la falta de planeación en la producción

Loya indicó que en Monclova algunas compañías mantienen un suministro normal de acero porque realizaron sus pedidos con suficiente anticipación. Sin embargo, desde 2025 el sector ha enfrentado altibajos en la obtención de contratos, situación que complica proyectar las necesidades de materia prima.

Consideró que la incertidumbre sobre los pedidos futuros provoca que algunas empresas no tengan claridad sobre cuánto producirán en los siguientes meses y, por consecuencia, tampoco puedan programar adecuadamente sus compras de acero.

Añadió que la falta de pedidos suficientes genera semanas sin producción, lo que dificulta organizar los procesos industriales y mantener una operación constante.

«Si no hay suficientes pedidos, tienes de repente semanas en blanco. Y entonces ahí es donde tienes problemas para poder acomodar las cosas. Si no tienes claro qué vas a fabricar, estás parado, estás esperando información», explicó.

Estrategias de abastecimiento en la industria metalmecánica

El empresario señaló que las compañías buscan abastecerse de acero donde esté disponible, tanto en México como en Estados Unidos, pero advirtió que no contar con una planeación anticipada puede provocar problemas de suministro.

Agregó que la combinación de semanas con poca actividad, períodos de mayor demanda e incertidumbre comercial ha complicado mantener un ritmo regular de producción en la industria.