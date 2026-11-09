Empresarios respaldan estrategia de seguridad en Coahuila

Representantes del sector empresarial de la Región Centro reconocieron los resultados de la estrategia de seguridad en Coahuila y destacaron la coordinación entre las autoridades para mantener condiciones de tranquilidad en la entidad.

Reconocimiento a la Estrategia de Seguridad

Óscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro, señaló que el rescate del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, en un filtro de la Policía Estatal en los límites de Coahuila con Zacatecas, es un ejemplo de los resultados de las acciones de seguridad.

Destacó el trabajo del Gobernador de Coahuila y de la Fiscalía General del Estado para mantener la estrategia sin dar marcha atrás. Consideró que los resultados alcanzados no son fortuitos, sino producto del trabajo de las autoridades.

El dirigente empresarial señaló que otras entidades federativas todavía enfrentan deficiencias y problemas de seguridad, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación entre la Federación y las corporaciones estatales.

Llamado a la Coordinación y Participación Ciudadana

Asimismo, llamó a los organismos empresariales, ayuntamientos y ciudadanos a respaldar a las instituciones de seguridad y mantener la participación mediante los canales de denuncia habilitados por la Fiscalía y el Gobierno del Estado.

Medina Martínez sostuvo que la posición de Coahuila entre las 32 entidades del país en materia de seguridad es resultado del trabajo de las autoridades y del respaldo de la sociedad.

Añadió que la unidad entre Gobierno y ciudadanía, así como la cultura de la denuncia, son fundamentales para mantener los resultados y fortalecer las condiciones de seguridad en la entidad.