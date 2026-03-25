Donación de órganos de David beneficia a cinco personas

En el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2 del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, se realizó la cuarta procuración multiorgánica del año, luego de que la familia de David accediera a la donación de sus órganos, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de más de cinco personas.

El médico subespecialista en terapia intensiva, encargado de la Coordinación de Donación y Procuración de Órganos con fines de Trasplante, doctor Enrique Nova, informó que el donador, un padre de familia de 32 años, padecía hipertensión e ingresó al hospital días antes por complicaciones derivadas de su enfermedad.

Indicó que, pese a los esfuerzos médicos, el paciente presentó deterioro neurológico que derivó en un evento vascular cerebral. Tras la valoración correspondiente, se determinó que hígado, riñones, hueso y córneas eran viables para donación.

El hígado fue trasladado a un Hospital de Monterrey, Nuevo León; los riñones, a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 en Monterrey; el hueso, al Banco de Tejidos del Hospital Universitario de Nuevo León, y las córneas quedaron a disposición de pacientes del estado.

El doctor Enrique Nova señaló que la decisión fue tomada por la esposa del donador, con el acompañamiento de sus dos hijos de 8 años, quienes, pese a su corta edad, comprendieron la relevancia de este acto solidario que permitirá dar una nueva oportunidad de vida a otras personas.

En reconocimiento a este gesto altruista, personal médico, familiares y amigos despidieron al donador con una valla de aplausos durante su traslado a quirófano, donde se llevó a cabo la procuración de órganos.