Analizan reforzar protocolos escolares tras hechos en Torreón

La nueva Ley de Educación de Coahuila podría incluir adiciones relacionadas con protocolos escolares, protección para docentes, salud mental y redes sociales, tras los hechos registrados en el municipio de Torreón.

Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, informó que estos temas se analizan dentro de una mesa de diálogo y trabajo con el Gobierno del Estado para elaborar una reforma integral a la Ley de Educación.

"Estamos en una mesa de diálogo, de trabajo con el Gobierno del Estado, donde se está trabajando una reforma integral a la Ley de Educación", señaló.

Explicó que se trabaja en una ley completamente nueva, en la que se contempla incluir el tema de los protocolos de las escuelas, así como la protección para docentes y la libertad.

También se analiza el tema de salud mental y las redes sociales como parte de los contenidos que podrían incorporarse a la nueva legislación.

Morales señaló que los diputados ya realizaron diversos comentarios y que también existen iniciativas de varios legisladores que serán incluidas en la nueva Ley de Educación. La iniciativa se prevé presentar en noviembre, una vez que concluya el proceso de análisis y la integración de las distintas propuestas.