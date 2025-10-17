Choque Múltiple Complica Tráfico en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Un choque múltiple ocurrido la mañana de este viernes complicó la circulación sobre el bulevar Fundadores, en dirección al oriente de Saltillo, a la altura del puente Loma Linda. El percance involucró a cuatro vehículos que colisionaron por alcance debido a la falta de precaución y al exceso de velocidad.

De acuerdo con autoridades de Tránsito Municipal, el accidente se registró poco después de las 8:30 de la mañana, cuando los automovilistas descendían del puente y no advirtieron una larga fila de vehículos detenidos a causa de una manifestación estudiantil cercana.

La distancia inadecuada entre unidades y la velocidad con la que circulaban impidieron que los conductores reaccionaran a tiempo, provocando una serie de impactos consecutivos.

Aunque los daños materiales fueron considerables, las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

Sin embargo, el choque ocasionó un fuerte embotellamiento en una de las arterias más transitadas de la capital coahuilense, afectando principalmente a quienes se dirigían a sus centros laborales y educativos.

Agentes de Tránsito acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro de los vehículos siniestrados.

La circulación se restableció paulatinamente después de varios minutos de maniobras y, finalmente, los implicados llegaron a un acuerdo con el apoyo de sus respectivas aseguradoras.